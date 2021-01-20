Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: інавгурація новообраного президента США. Останні приготування і особливості; безкарне використання персональних даних. Як боротися з шахраями; штормове попередження на заході України та сходження лавин у Карпатах; залишитися без опалення в люті морози. У квартирах мешканців столиці температура не піднімається вище 10 градусів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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