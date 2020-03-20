Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перший хворий на коронавірус українець повністю одужав; підтримаємо медиків. Вони нині головні захисники країни від недуги; тиждень карантину. Ми пережили перші потрясіння, адже такого досвіду не мали ніколи. Що робили у вимушеній ізоляції, аби провести цей час з користю; лідер гурту ТІК Віктор Бронюк відтепер ведучий нового кулінарного шоу на ICTV.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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