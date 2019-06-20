Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тіло 11-річної Даринки з Одещини знайшли, її вбивця- раніше судимий 22-річний хлопець зізнався у злочині; команда Володимира Зеленського оголосила про намір вже до кінця року переїхати з Адміністрації президента в український дім; українці готуються взяти участь в масштабному світовому турнірі з плавання; спека і грози визначатимуть погоду наступного тижня, прохолодніше буде лише на заході.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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