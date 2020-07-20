Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зменшились цифри нових хворих на коронавірус; Саміт лідерів країн ЄС ніяк не може закінчитись – держави не можуть дійти спільної думки щодо розподілу грошей на усунення наслідків пандемії; у Росії вже 2 тижні тривають мітинги; минуло 4 роки після вбивства Павля Шеремета.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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