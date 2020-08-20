Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російський опозиціонер Олексій Навальний у комі, найвірогідніше, його отруїли, омським лікарям вдалося трохи стабілізувати його стан; 12 день протестів проти Лукашенка, однак на поступки він не йде, призначив новий уряд і готується до інавгурації; прощання з Борисом Патоном відбудеться в суботу в клубі Кабміну, поховають академіка на Байковому кладовищі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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