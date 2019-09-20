Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: псевдо-підривнику мосту Метро обирають запобіжний захід; Верховна Рада взяла на розгляд проект бюджету від Уряду; чи вдасться домовитись з Росією. Факти разом з фахівцями проаналізували газові перемовини у Брюсселі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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