Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні другий день поспіль кількість хворих на коронавірус збільшується на тисячу; за відсутність маски чи її неправильне носіння українців тепер штрафуватимуть; Україна подала окупантам черговий список на обмін полоненими; у Курилівці на Харківщині нарешті подали тепло, тепер діти зможуть піти в школу та дитсадок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.