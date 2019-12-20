Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд взявся боротися з незаконним гральним бізнесом, вирішено закрити всі гральні гральні заклади; захисники Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета мали подавати апеляцію; Конгрес США підвищив мінімальний вік куріння та вейпінгу до 21 року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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