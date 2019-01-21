Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.01.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 21.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українська Гюрза захищатиме моря. У Києві будують маневрені катери, які стануть основою москітного флоту; негода вирує. Дніпро засипало снігом, а в Карпатах загинув турист; сором починається з кордону. Деякі українські пункти пропуску і досі не облаштовані.

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