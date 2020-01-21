Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Давосі стартував Всесвітній економічний форум; Іран визнав, що ракети, які поцілили в український Boeing, були російськими; прогнози фахівців щодо валютних коливань цього року; нові правила оплати за газ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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