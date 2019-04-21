Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вибори президента 2019. Все про явку, порушення та інциденти на дільницях; на популярній серед українців Шрі-Ланці серія вибухів у готелях; вербна неділя 2019. Про походження, традиції свята та чого в цей день робити категорично не можна.

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