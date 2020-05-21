Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: карантин послаблюють, а кількість хворих не зменшується; коронавірус завдав потужного удару по охороні здоров’я, освіті, доходах людей і туризмі; Україна починає тестувати громадян на наявність антитіл до коронавірусу, тест точно визначить – чи хворіла людина, навіть якщо цього і не відчула.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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