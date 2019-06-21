Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Одещині поховали вбиту одинадцятирічну дівчинку; 30 людей у хрущовці та інші жахи хостелів Києва; на Волині селяни бунтують проти низьких цін на закупівлю молока; прокуратура назвала основну версію загибелі нардепа Тимчука; у Грузії в сутичках з поліцією постраждали 240 людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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