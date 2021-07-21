Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.07.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україною знову прокотилася негода, постраждали Кіровоградська й Одеська області; поліція відкрила кримінальне провадження щодо дій керівництва заводу Рівне-азот, де стався вибух; в Україні стартував п’ятий етап вакцинації; російські бойовики здійснили 14 обстрілів по опозиціям ЗСУ.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-07-21
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