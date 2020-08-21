Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: порушення обміну речовин – новий діагноз російського опозиціонера Олексія Навального озвучили медики Омської лікарні; Лукашенко велелюдні й тривалі мітинги проти себе назвав заварушкою, яку вже давно готував у Білорусі Вашингтон проти Росії; від незграбної і хаотичної забудови на очах міліє Дніпро, він уже давно не реве, а лише безпомічно стогне; на шацьких озерах розпал туристичного сезону, про карантин ніби всі забули, у масках одиниці, дистанції не дотримуються.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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