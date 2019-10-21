Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 100-тисячний Лисичанськ на Луганщині 4 дні без води, постійні перебої з водопостачанням – результат багаторічних комунальних боргів; вітчизняній економіці не вистачає жіночих рук, якби всі жінки працездатного віку зараз вийшли на роботу, це було б +7 млрд грн у державну скарбницю; президент України з робочим візитом у Японії, Володимир Зеленський домовляється про безвізовий режим.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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