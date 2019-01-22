Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.01.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 22.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна відзначає 100 років Соборності; у Харкові знайшлась нарколог Федірко, яка першою оглянула водійку Лексуса Зайцеву і зафіксувала наркотичний стан; у національній опері незвичайний концерт Океанів; 5 років від перших смертей на Майдані, у США загиблі від негоди, і рідкісне явище в Парижі.

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