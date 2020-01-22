Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельний вірус з Китаю виявляють у різних країнах світу; Україна відзначає 101 рік Соборності; в України достатньо електроенергії, але ціни на неї зростають, влада закликає втрутитись НКРЕ; у Дніпрі дівчина і чоловік тяжко постраждали від вибуху петард.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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