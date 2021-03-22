Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні вже 30 тис. жертв коронавірусу, у червоній зоні 8 регіонів, нині Україна переживає третю хвилю епідемії; клінічні випробування AstraZeneca в Америці довели її безпечність, тому Європа відновлює скасовані щеплення, Німеччина закриває країну до кінця квітня; мінімум 2 млн грн коштуватиме ремонт Офісу президента, який після мирних протестів у суботу схожий на центр промзони; знову аварія з українцями в Польщі і знову загибель дитини від незакріпленого каналізаційного люка у Львові.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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