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Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.06.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 22.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хронологія і нові деталі трагедії на київських Позняках; в Україні третій день поспіль кількість хворих на коронавірус зменшується; Володимир Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами, якщо той не поверне чорні скриньки збитого Боїнга, не заплатить гідні компенсації і не вибачиться.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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