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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові подробиці вибуху в Білогородці: один загиблий і восьмеро постраждали, рятувальники не виключають, що це міг бути вибуховий пристрій; в Україні меншає кількість нових випадків Covid, за добу 296 людей; погодні аномалії – в Україні спека посилиться. Найближчими днями сонце палитиме під 36 градусів, а столицю вкрило густим смогом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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