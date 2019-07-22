Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: затримки і в інших регіонах. Подекуди навіть бійки. Як голосували в областях; політичні партії-переможці вже готові об’єднуватись! Про плани п’ятірка лідерів розказала нам у ранковому марафоні; помер один з авторів української конституції і масові обшуки тривають у справі Укроборонпрому.

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