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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: США і Німеччина заявили, що Північний потік-2 таки добудують; Росія подала скаргу на Україну до Європейського суду з прав людини за десятьма пунктами; негода наробила лиха на Донбасі та  затопила Одесу; у Києві виявили шістьох інфікованих штамом Дельта; 36 тис. випускників провалили тести з математики.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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