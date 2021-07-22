Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: США і Німеччина заявили, що Північний потік-2 таки добудують; Росія подала скаргу на Україну до Європейського суду з прав людини за десятьма пунктами; негода наробила лиха на Донбасі та затопила Одесу; у Києві виявили шістьох інфікованих штамом Дельта; 36 тис. випускників провалили тести з математики.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.