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Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.10.2018)

Факти ICTV останні новини України та світу на 22.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Президент доручив уряду розширити програму субсидій для найнезахищеніших українців; Збройні сили України отримали партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню “Ураган”; Ілон Маск назвав дату запуску першого швидкісного тунелю.

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