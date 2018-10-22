Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Президент доручив уряду розширити програму субсидій для найнезахищеніших українців; Збройні сили України отримали партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню “Ураган”; Ілон Маск назвав дату запуску першого швидкісного тунелю.

Опубліковано Жовтень, 22 в 17:19



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