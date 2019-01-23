Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.01.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 23.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: снігопади накрили більшу частину України – дороги замело, у 6-ти областях обмежили рух; в Україні можуть оголосити епідемію кору! Уже 8 тис. хворих та шість смертей; монетизація субсидій може змінитись. За наполяганням Нафтогазу, ОСББ та активістів – уряд переглядає схему.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (23.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (23.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (23.01.2019)
Факти ICTV. Спорт (23.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (22.01.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.01.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка