Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: снігопади накрили більшу частину України – дороги замело, у 6-ти областях обмежили рух; в Україні можуть оголосити епідемію кору! Уже 8 тис. хворих та шість смертей; монетизація субсидій може змінитись. За наполяганням Нафтогазу, ОСББ та активістів – уряд переглядає схему.

Опубліковано Cічень, 23 в 17:41



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