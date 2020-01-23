Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Український сніданок у Давосі, найвпливовіші люди планети обговорювали перспективи України; Зеленський відмовився брати участь у форумі пам’яті Голокосту в Ізраїлі; держава нарешті порахувала українців, як це зробили без грошей та ще й в електронному форматі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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