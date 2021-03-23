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Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за минулу добу 333 жертви Covid, хвороба швидко поширюється, вона агресивніша й заразніша; чи поспішати на щеплення, якщо ви перехворіли Covid – Факти розпитали в медиків та вивчили міжнародний досвід; сигарети ящиками із Закарпаття до Румунії – прикордонники затримали контрабандистів- водолазів; якщо вже розквітли підсніжники, то весна невідворотня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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