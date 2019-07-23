Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: силовики звітують президенту про розслідування вбивства Шеремета; Після доби тиші на передовій знову обстріли; На Вінниччині вирощують креветки. При чому за системою унікальною навіть для Європи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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