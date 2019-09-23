Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 20 загиблих на дорогах за минулі вихідні, наші автошляхи стають проблемою національної безпеки; Володимир Зеленський підписав закон про імпічмент президента і зібрався до Вашингтона, де матиме зустріч з Дональдом Трампом; гривня зміцнюється, а погода погіршується, в Україну наприкінці вересня прийдуть заморозки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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