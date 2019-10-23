Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.10.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 11 нардепів підозрюють в отриманні хабара в $30 тис.; на Дніпропетровщині після ремонту спорткомплексу тенісистам залишили два зали замість трьох; компанія Amazon відкрила величезний склад, де практично всім заправляють роботи.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2019-10-23
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