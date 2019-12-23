Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Андрій Антоненко оскаржує свій арешт, залу суду охороняє сотня спецпризначенців; на Луганщині згорів психоневрологічний інтернат, загинуло чотири людини; обмін полоненими може не статись до Нового року

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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