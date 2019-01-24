Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 4 роки після цинічного обстрілу Маріуполя – десятки загиблих і поранених; Януковичу можуть присудити 15 років. В Оболонському суді Києва зачитують вирок президентові- втікачу; тарифи європейські, а зарплати українські. Нині борги за комуналку в Україні сягнули 50 млрд – українцям загрожує відключення.

Опубліковано Cічень, 24 в 17:40



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