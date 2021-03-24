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Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за відсутність масок у людних місцях штраф, громадський транспорт у червоній  зоні для тих, хто працює у критичних сферах; підприємцям, які страждають від локдауну, знову виплатять по 8 тис. грн; Європа ніяк не може збити темпи поширення епідемії, у Польщі за добу 30 тис. інфікованих.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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