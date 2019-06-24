Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій троє поранених і понад три десятки обстрілів; українською ГТС з наступного року керуватиме незалежний оператор; імпічмент Президенту – скоріше політична заява, ніж реальна можливість; на Прикарпатті негода змила 5 мостів, цілі райони відрізані від світу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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