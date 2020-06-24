Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масштабний потоп на заході України, десятки повалених мостів, сотні затоплених будинків, людські жертви і удар по господарству; Київ відкриває ресторани, кафе, басейни і кінотеатри; 1 вересня учнів не переведуть на дистанційну освіту, однак у випадку загрозливої епідеміологічної ситуації МОН буде ухвалювати окреме відповідне рішення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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