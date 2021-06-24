Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: десятки українців тонуть у річках та озерах. Чому маючи облаштовані пляжі, ми вперто купаємося на диких, небезпечних; зарплата в конвертах. Неофіційне працевлаштування ворог не лише працівника, а й економіки країни; як доглядати за собакою; як надають психологічну допомогу воїнам на передовій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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