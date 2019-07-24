Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: він прийшов у кризу і обіцяє завершити Brexit. Сьогодні Борис Джонсон офіційно стане прем’єром Британії; місто Калуш може залишитись без чистої води; ЦВК на фініші підрахунку електронних протоколів, терористи передали Україні ще понад шість десятків ув’язнених, Північна Корея затримала російський корабель.

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