Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні рекордна кількість госпіталізованих з Covid-19, а кількість випадків одна з найвищих за місяць; правоохоронці шукають полтавського терориста і закликають людей не намагатись затримати злочинця самостійно; складнощі нового районування. Політологи занепокоєні формуванням районів на прикордонних територіях через можливий сепаратизм.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.