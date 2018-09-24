Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Одесі замах на громадського активіста, ледь не вбили; вітер, дощі і зливи вирують в Україні та західній Європі, свіжі прогнози синоптиків; лавочки би полагодити, туалет відкрити і футбольне поле для дітей пересіяти, та схоже на гектари столичного центру у фонді держамайна – інші плани.

Опубліковано Вересень, 24 в 16:57



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