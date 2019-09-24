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Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.09.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 24.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже завтра з трибуни ООН виступить Зеленський, він уже зустрівся з українською громадою і готується  до аудієнції з Трампом; гуртожитки в центрі Києва немов змагаються за звання найгіршого – поки в рейтингу приміщення, яке два роки без опалення і майже три місяці без газу, світла і води; вони самі себе рятують від депресії та відчаю, соціальний проект Автобус для героя започаткував колишній військовий, що повернувся з Донбасу; контрабанда стоп тільки не для українських кордонів, партію нелегальних цигарок на суму 200 тис. грн легко переправили через угорський кордон, однак тамтешні поліцейські собаки їх знайшли.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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