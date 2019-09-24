Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже завтра з трибуни ООН виступить Зеленський, він уже зустрівся з українською громадою і готується до аудієнції з Трампом; гуртожитки в центрі Києва немов змагаються за звання найгіршого – поки в рейтингу приміщення, яке два роки без опалення і майже три місяці без газу, світла і води; вони самі себе рятують від депресії та відчаю, соціальний проект Автобус для героя започаткував колишній військовий, що повернувся з Донбасу; контрабанда стоп тільки не для українських кордонів, партію нелегальних цигарок на суму 200 тис. грн легко переправили через угорський кордон, однак тамтешні поліцейські собаки їх знайшли.

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