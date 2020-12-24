Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Президент Володимир Зеленський подовжив на один рік дію закону про особливий статус Донбасу; Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликають до Офісу Генпрокурора; світ готується до Католицького Різдва; український Щедрик Миколи Леонтовича виконали у величних Кавказьких горах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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