Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.01.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: терористи обстріляли автомобіль українських військових; закордонні бізнесмени хочуть інвестувати в Україну. У Давосі, в Українському домі зібралось чимало зацікавлених; працювати лежачи на дивані – у Німеччині змінюють традиційні офіси заради більшої продуктивності.
2019-01-25
Теги: Факти 15.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.