Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: терористи обстріляли автомобіль українських військових; закордонні бізнесмени хочуть інвестувати в Україну. У Давосі, в Українському домі зібралось чимало зацікавлених; працювати лежачи на дивані – у Німеччині змінюють традиційні офіси заради більшої продуктивності.

Опубліковано Cічень, 25 в 16:58



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