Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні триває другий день вакцинації від коронавірусу; коронавірус в україні та світі; Зеленський закликав народних депутатів затвердити зміни до Конституції, аби завершити процес децентралізації; загострення політичної кризи у Вірменії; 150 років з дня народження Лесі Українки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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