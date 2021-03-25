Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна майже вся стала червоною, за добу понад 16 тис. нових інфікованих; українці мляво вакцинуються, бо не довіряють AstraZeneca і бояться побічних ефектів; в Україні чи не вперше можуть притягнути до відповідальності за ухиляння від сплати податків; центр кібербезпеки при РНБО попереджає про нову загрозу, яка може стати набагато сильнішою за вірус Petya.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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