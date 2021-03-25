Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна майже вся стала червоною, за добу понад 16 тис. нових інфікованих; українці мляво вакцинуються, бо не довіряють AstraZeneca і бояться побічних ефектів; в Україні чи не вперше можуть притягнути до відповідальності за ухиляння від сплати податків; центр кібербезпеки при РНБО попереджає про нову загрозу, яка може стати набагато сильнішою за вірус Petya.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.03.2021)
Факти ICTV. Спорт (25.03.2021)
Факти ICTV. Спорт (25.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.03.2021)
Факти ICTV. Спорт (24.03.2021)
Факти ICTV. Спорт (24.03.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка