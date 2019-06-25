Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ПАРЄ таки скасувала санкційний механізм і Росія може повернутись, Україна – протестує і призупиняє участь у сесії; масштабні навчання НАТО в Балтійському морі; два з половиною мільйони українців отримають збільшені пенсії, Нідерланди на 4 години залишились електрозв’язку, який відпочинок пропонують дитячі табори на морі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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