Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер, який брав участь у захоплені 24 моряків торік у листопаді; полювання на перевантажені фури. У розпал збору зернових на дорогах ловлять тисячі порушників і збирають мільйони штрафів.

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