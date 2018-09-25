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Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Вашингтоні точно знають: на Сході воюють російські вояки, і мають докази цього – Курт Волкер в інтерв’ю; про український сміттєвий колапс уже знімають кліпи, активізувати нашу свідомість і почати діяти закликає гурт Онука, на відео нового кліпу абсолютно реальне майбутнє; закритий бізнес та міцні кровні зв’язки: як працює таксі в Греції.

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