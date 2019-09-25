Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тотальне перезавантаження влади триває, Кабмін звільнив керівників низки установ; у Нью-Йорку має розпочати свою промову на Генасамблеї ООН президент України; під Києвом виробляють сонячні панелі, та конкурувати з дешевими китайськими в українських виходить важко.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2019-09-25
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