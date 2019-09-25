Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тотальне перезавантаження влади триває, Кабмін звільнив керівників низки установ; у Нью-Йорку має розпочати свою промову на Генасамблеї ООН президент України; під Києвом виробляють сонячні панелі, та конкурувати з дешевими китайськими в українських виходить важко.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.