Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олег Сєнцов став лауреатом премії Сахарова; Норвегія починає масштабні військові навчання; Володимир Гройсман випробував залізничний експрес з Києва до аеропорту Бориспіль.

Опубліковано Жовтень, 25 в 16:35



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