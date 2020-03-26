Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за добу 43 нових випадки коронавірусу, всього 162 хворих; США виділяють $2 трлн на допомогу американцям і бізнесу через пандемію; Італія залишається сумним лідером в Європі за кількістю хворих на коронавірус; в Україну лише за останню добу повернулось додому із-за кордону 13, 5 тис. українців, прикордонники переконані, що міряти температуру у всіх недоцільно.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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